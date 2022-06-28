كاميرا مراقبة ترصد مصرع شخص فى حادث تصادم بالإسكندرية.. فيديو

أظهرت كاميرات مراقبة بشارع عزبة محسن التابعة لقسم المنتزه ثالث فى الإسكندرية حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة أجرة ميكروباص، ما أدى إلى وفاة شخص يدعى "حسين عصام حسين" 36 سنة متأثرا بإصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بشارع عزبة محسن التابع لدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، ما أدى إلى وفاة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث إلى محل الواقعة ترافقهم سيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء وقوف سيارة أجرة على جانب الطريق اصطدمت بها سيارة مسرعة من الخلف مما ادى إلى وفاة شخص وتم ضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة رقم 10916 لسنة 2022 جنح المنتزة ثالث وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.