قناة NBC :بايدن سيعلن عن تمديد وجود بعض القوات الأمريكية فى بولندا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة NBC الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعلن عن تمديد وجود بعض القوات الأمريكية فى بولندا، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية 14 أجنبيا متورطين فى تعذيب وقتل وحشى لجنود روس فى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الإثنين أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية مجموعتى تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة "ليسيتشانسك" فى إقليم لوجانسك.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الأولى تتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة، فيما ضمت المجموعة الثانية مرتزقة من جورجيا فقط كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي"، حيث تم التأكيد أن هذا الفيلق يضم فى صفوفه مرتزقة ومجرمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمتلك كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط فى الإساءة والتعذيب والقتل الوحشى للجنود الروس فى شهر مارس الماضى بأوكرانيا.