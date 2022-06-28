فحص أكثر من 357 ألف طفل بالشرقية ضمن "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع"

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية ، فحص أكثر من 357 ألف طفل بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، ذلك وفي إطار مبادرات رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال ضمن خطة المبادرة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم فحص 357 الف 409 طفل حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي 28 يوم بنسبة تغطية بلغت 93%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.



وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلي 355 جهاز موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم إجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 386019 ألف طفل علي مستوي المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.