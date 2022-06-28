غرق طفل بقرية أبو بدوي أثناء السباحة في ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طفل مصرعه غرقًا، أثناء الاستحمام بمياه ترعة النظام، بقرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة أهالي القرية، ليتحرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ صرحت بالدفن، عقب توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد غرق طفل بترعة النظام بقرية أبو بدوي التابعة لدائرة المركز، ليجري الدفع بقوات الإنقاذ النهري.

وانتقل على الفور إلى موقع البلاغ، الأجهزة الأمنية المختلفة، من مباحث مركز شرطة بيلا، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل بمشاركة أهالي القرية، حيث تبين أنه«ع. م. ج. ي»، 10 سنوات، حيث لقي مصرعه أثناء نزوله للاستحمام في ترعة القرية ولفظ أنفاسه الأخيرة غريقًا بالترعة ليجري انتشال الجثمان.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ بدفن جثة الطفل بمعرفة أهليته.