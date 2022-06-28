عصافير الزينة جمال ربانى.. الأسترالى والجاوا والكوكتيل فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط معتز الشربينى

تربية عصافير الزينة من أجمل وامتع الهوايات التى يحرص العديد من الناس عليها ويرغب الكثيرون فى اقتناء عصافير زينة لجمال ألوانها أو سماع أنغام أصواتها.

يقول مصطفى صلاح، صحاب محل بيع عصافير : يوجد أنواع عديدة من عصافير الزينة تختلف فى ألوانها وأحجمها ولها عالم خاص.

وأشار مصطفى صلاح إلى أن من أنوع عصافير الزينة الأسترالى "بادچى" يتراوح سعرها من 75: 150 جنيه وروز من 450 :500 جنيه، وزيبرا يتراوح من 80 : 130 جنيه، والمدبوح يتراوح سعر الجوز 300 جنيه وكذلك انواع الكوكتيل يتراوح سعر الجوز من 250 : 600 جنيه وما يناهندى هو عصفور له مميزات خاصة يتراوح سعرة بين 350 : 500 جنيه.

وأضاف صلاح أن تربية العصافير تحتاج مواصفات خاصة، أهمها أماكن التربية و التهوية ونوع الغذاء المقدم للعصفور ومدى مراعاة العصفور ومتابعته للحفاظ عليه.



العصافير داخل القفص



العصافير



جمال العصافير