اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:38 م
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عاهل البحرين يعزى الملك عبدالله الثانى فى ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز بالعقبة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:04 م
عاهل البحرين يعزى الملك عبدالله الثانى فى ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز بالعقبة تسرب غاز سام فى ميناء العقبة
أ.ش.أ

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بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في ضحايا حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

 

وأعرب الملك حمد في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للعاهل الأردني ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث المؤسف، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن يحفظ الأردن وشعبها الشقيق من كل سوء.

 


البحرين

عاهل البحرين

الاردن

غاز سام

ميناء العقبة



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