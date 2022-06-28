ضبط 216 أسطوانة غاز ونصف طن دقيق فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية ضمت ناصر العفيفى ومحمد الخولى والسيد أحمد الحوالة مفتشي التموين بالمديرية، لتفقد الحالة التموينية بدائره مركز طنطا وكفرالزيات.

أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على إسطوانات غاز تجميع 126 إسطوانة غاز صغيرة الحجم منزليه زنه 12.5 كجم إسطوانات كبيره الحجم زنة 25 كجم بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح غير المشروع.

كما تم ضبط مستودع غاز بمركز طنطا قام بالتصرف والتلاعب فى أرصدة اسطوانات غاز صغيره الحجم منزلية وكبيرة الحجم 12.5 كجم ، 25 كجم بكمية وقدرها329 أسطوانة بعد استيفاء المراجعة على الأرصدة المشحونة بفواتير الشحن للمستودع ومراجعة سجلات المستودع بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، وضبط سيارة شفرولية بصندوق تابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.

وبالتفتيش تم ضبط كرتونة 250 جرام شاى ليبتون مقلد ومغشوش ومصنع ومعباء فى إحدى قرى مركز كفرالزيات وضبط عدد نصف طن شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % بداخل مخبز بلدى بمركز كفرالزيات تجميع بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع وتحرير خمس محاضر اثبات حاله ضد مخابز بلديه بمركز كفرالزيات انتاج خبز ناقص وزن مابين الشريحة الأولى والثانية.