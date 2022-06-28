اليوم السابع
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ضبط 180 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز منفلوط

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:51 م
ضبط 180 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز منفلوط المضبوطات
أسيوط - ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن ضبط حوالى 180 طن أسمدة أزوتية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية فى الأسواق، قبل بيعها فى أسواق مركز منفلوط، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة لمفتشى مديرية التموين بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمركز منفلوط، بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة بغرض بيعها بالسوق السوداء .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، انه خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها مديرية التموين بالإشتراك مع قوة من مباحث التموين للوقوف على مدى الانضباط داخل الأسواق بمركز منفلوط تم ضبط حوالى 180 طن من الأسمدة الأزوتية المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية محملة على سيارة نقل بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة بغرض بيعها فى السوق السوداء بمركز منفلوط .

وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مشيراً إلى استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب فى مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.


اسيوط

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ضبط أسمدة مدعمة قبل تهريبها بأسيوط

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