ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية فى حملة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط حملة مشتركة مع أطباء الطب البيطرى لضبط أسواق بيع اللحوم والمطاعم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



أسفرت الحملات عن ضبط محل جزارة يعرض لحوما مذبوحة خارج المجزر وبها بطش حمراء لتقليد الأختام وبها تغير خواص تدل على فسادها، وتحرر عنها المحضر رقم 8660 جنح كفر سعد.



كما تم ضبط 8 كيلو عجينة حواوشي لا تصلح للاستهلاك الآدمى تحرر عنها المحضر رقم 8661 جنح كفر سعد، كما تم ضبط 20 كيلو كبدة مستوردة ومشرحه وفى حالة أنصهار ولاتصلح للاستهلاك الآدمى، وتحرر عنها المحضر رقم 8662 جنح كفر سعد.



وتم ضبط 7 كيلو رنجة فى حالة انصهار وخارج التلاجة بأحد المحلات ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتحرر عنها المحضر رقم 8663 جنح كفر سعد.















