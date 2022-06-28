ضبط شخصين حاولا تهريب مكملات غذائية وأدوية برسوم 30 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط حاوية بداخلها كمية من المكملات الغذائية والأدوية الطبية المحظور استيرادها، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 30 مليون جنيه.

أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لأحد الأشخاص بإستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى مشمولها (إكسسورات ملابس جاهزة) داخل حاوية، وأنها تحوى ضمن مشمولها (مكملات غذائية وأدوية طبية) دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (3883 أمبول من مادة الكيتامين المخدر – مُكملات غذائية – أدوية غذائية – مستلزمات طبية – كميات من الهواتف المحمولة – ماكينات تحصيل رسوم – ماكينات فورى) كما أمكن ضبط (سيدة "تعمل مندوب تخليص" وآخر "مستخلص جمركى") لمحاولتهما إنها إجراءات الإفراج الجمركى عن الحاوية المشار إليها دون إتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن قانوناً.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى (30,000,000) مليون جنيهاً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.