اليوم السابع
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ضبط المتهمون بفبركة فيديو بزعم اختطاف طفل بدبوس مخدر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:34 م
ضبط المتهمون بفبركة فيديو بزعم اختطاف طفل بدبوس مخدر المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك، بمواقع التواصل الاجتماعى، لإحدى المنتقبات تقوم بإختطاف طفل داخل مركبة "توك توك"، عقب تخديره بوخز دبوس بكتفه، بمعاونة آخرين.  
 
بالفحص، تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة سوهاج "أحدهم إرتدى النقاب لإيهام مشاهدى مقطع الفيديو بأنه سيدة).
 
 وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتم حبس المتهمين.
 
وأكدت وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.
 
 

فبركة

حوادث

حملات امنية



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