شريك الزوج قاتل مقدمة البرامج شيماء جمال يكشف أسرار دفن الجثة بمزرعة البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث مقتل مقدمة البرامج شيماء جمال، على يد زوجها، ودفن جثتها في مزرعة بمنطقة البدرشين، حيث توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الزوج استدرج المجني عليها للمزرعة التي استأجرها، بعدما أقنعها أنه اشتراها لها، وفور استقباله لها بالمزرعة، قتلها خنقا، ثم اشترك مع صديقه المقرب له، في إعداد مكان لدفن الجثة بها، وشوه جسدها بمادة حارقة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم هدد صديقه إذا فضح أمره، إلا أن صديقه خشية التورط بمفرده في الجريمة، سلم نفسه واعترف بكافة تفاصيل الجرمية، وكشف عن دور الزوج في قتل زوجته، ومساعدته له في دفن الجثة، وارشد عن مكان دفن الجثة، فتم اصطحابه بواسطة جهات التحقيق، ورجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية مشوهة.

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره فى اليوم الذى قرَّر الشخص الذى مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.