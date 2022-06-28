اليوم السابع
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شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:42 م
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة REKON، التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.


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