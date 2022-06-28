سكاى نيوز: يائيل برون-بيفيه أول امرأة تنتخب رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن يائيل برون-بيفيه أول امرأة تنتخب رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار اليوم الثلاثاء، إن حل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "ليس مطروحاً في الوقت الحالى".

وحسب موقع الشرق، رأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فشلت في منح الأغلبية لأي حزب "تشكل خطراً على البلاد"، متعهدة بأن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

وأظهرت الأرقام النهائية أن معسكر ماكرون حصل على 245 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 289 مقعداً.