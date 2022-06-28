اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى بنما سيتي يستقبل المدير العام للمنطقة الحرة بكولون

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:21 م
سفير مصر فى بنما سيتي يستقبل المدير العام للمنطقة الحرة بكولون جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما سيتي، بمقر السفارة صباح اليوم الثلاثاء، "جيوفاني فيراري" المدير العام للمنطقة الحرة في كولون بجمهورية بنما للاحتفال بتوقيع اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والذي تم مؤخرا في 13 يونيو الجاري خلال زيارة العمل التي قام بها "فيراري" إلى مصر للتوقيع على الاتفاق، وإجراء العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى تعظيم التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والتي تعد ثاني أكبر منطقة حرة في العالم بعد المنطقة الحرة في شنجهاي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ التعاون المشترك بين المنطقتين من خلال إقامة شراكة استراتيجية بينهما وصولا لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المناطق الصناعية واللوجستية والتجارية التي يقومان بإدارتها.

كما سوف تشهد المرحلة المقبلة تكثيفًا للزيارات المتبادلة بين المنطقتين من أجل تبادل المعرفة والخبرات والرؤى، وذلك لصالح المنافع المشتركة لكلا المنطقتين.


سفير مصر في بنما سيتي

اخبار مصر

مدير عام المنطقه الحره في كولون

وزاره الخارجيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة