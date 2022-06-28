سفير مصر فى بنما سيتي يستقبل المدير العام للمنطقة الحرة بكولون

كتب: أحمد جمعة

استقبل السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما سيتي، بمقر السفارة صباح اليوم الثلاثاء، "جيوفاني فيراري" المدير العام للمنطقة الحرة في كولون بجمهورية بنما للاحتفال بتوقيع اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والذي تم مؤخرا في 13 يونيو الجاري خلال زيارة العمل التي قام بها "فيراري" إلى مصر للتوقيع على الاتفاق، وإجراء العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى تعظيم التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والتي تعد ثاني أكبر منطقة حرة في العالم بعد المنطقة الحرة في شنجهاي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ التعاون المشترك بين المنطقتين من خلال إقامة شراكة استراتيجية بينهما وصولا لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المناطق الصناعية واللوجستية والتجارية التي يقومان بإدارتها.

كما سوف تشهد المرحلة المقبلة تكثيفًا للزيارات المتبادلة بين المنطقتين من أجل تبادل المعرفة والخبرات والرؤى، وذلك لصالح المنافع المشتركة لكلا المنطقتين.