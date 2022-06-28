اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:57 م
أكرم القصاص
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سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس حزب الكتائب آخر المستجدات والاستحقاقات الدستورية المقبلة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:58 م
سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس حزب الكتائب آخر المستجدات والاستحقاقات الدستورية المقبلة سفير مصر بلبنان ياسر علوي
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بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، آخر المستجدات في البلاد بالإضافة إلى الاستحقاقات الدستورية المقبلة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، في 31 أكتوبر المقبل.

 

وتطرق اللقاء إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والتي تم تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيلها، حيث تناول اللقاء خطورة عدم وجود حكومة قبل الانتخابات الرئاسية.

 

وأكد الجميل أن ما وصفه بتضييع الوقت في هذه الظروف الخطيرة التي تمر فيها البلاد يعتبر قاتلاً للبنانيين الذين يعانون على أكثر من صعيد، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة في أقرب وقت.


سفير مصر بلبنان

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سفير مصر بلبنان ياسر علوي



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