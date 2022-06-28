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سفير اليابان يزور اليوم السابع.. ويؤكد: علاقات وطيدة مع مصر بكافة المجالات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:19 م
سفير اليابان يزور اليوم السابع.. ويؤكد: علاقات وطيدة مع مصر بكافة المجالات سفير اليابان فى ضيافة رئيس التحرير أكرم القصاص ونائبة رئيس التحرير دينا عبد العليم
كتبت رباب فتحى - تصوير سامى وهيب

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زار السفير الياباني لدى مصر، أوكا هيروشي، ومدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارى تسوكازاكى دياساكى مقر جريدة اليوم السابع ظهر اليوم الثلاثاء، والتقيا مع قيادات الجريدة.

السفير اليابانى بالقاهرة فى اليوم السابع (2)
 

وكان الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، فى استقبال السفير الياباني بالقاهرة، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون بينهما فى مختلف المجالات مثل التعليم والثقافة والاقتصاد بما يخدم البلدين.

وأطلع السفير هيروشى على دورة العمل فى مقر الجريدة، حيث تفقد أقسام الجريدة المختلفة وتحدث مع الصحفيين واستفسر عن طبيعة عملهم سواء فى الموقع الإلكترونى أو النسخة المطبوعة أو الاستديو والتلفزيون.

 

السفير اليابانى بالقاهرة فى اليوم السابع (4)

وقال السفير اليابانى، إن العلاقات اليابانية مع مصر وطيدة وشهدت تطورا كبيرا فى الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الجانب الياباني يفتخر بالمساهمة فى بناء دار الأوبرا المصرية، حيث تعد شاهدا على متانة العلاقات والصداقة بين البلدين، وأوضح أن المتحف المصرى الكبير سيكون امتداد لهذه الصداقة عبر الأجيال.

وأوضح أن الاستثمارات اليابانية فى مصر زادت بشكل كبير خلال العام الماضى رغم وباء كورونا، مشيدا بتطور البنية التحتية فى مختلف المدن المصرية بما يساعد الشركات اليابانية على أداء عملها بل وتوسيع نطاقه.

 

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كما أشار السفير إلى التعاون الكبير فى مجال التعليم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما خاصا بهذا الملف، وأوضح أن هناك حوالى 50 مدرسة يابانية فى مصر وهناك هدف لأن يزيد عددها إلى 500 مدرسة.

وقال إن التعاون فى التعليم لا يقتصر فقط على المدارس وإنما التعليم الجامعى كذلك، حيث يهتم المزيد من الطلاب المصريين عاما بعد عام بالدراسة سواء بالجامعات اليابانية أو بتعلم اللغة اليابانية.

وأضاف أن السفارة ستعكف خلال الفترة المقبلة على بناء جسور مع الشباب المصرى للتعرف على جوانب الثقافة اليابانية، لاسيما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامين ونصف العام من وباء كورونا.

 

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وقال إن العلاقة الثنائية مع مصر تخدم الدول الإفريقية كذلك، حيث تتعاون طوكيو والقاهرة على تقديم المنح للطلاب الأفارقة، وتسهيل التعاون الحكومى بين الخبراء الإفريقيين فى القارة بما يخدم بلادهم.

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السفير اليابانى مع أكرم القصاص

وحول التعاون الاقتصادى، قال السفير إن التعاون قائم ويتطور، لافتا إلى استمرار الأعمال فى الخط الرابع من المترو والتعاون فى الموانئ المصرية ضمن مشاريع التعاون بين البلدين، وقال إن مصر دولة محورية فى المنطقة ذات موقع استراتيجى يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا وصاحبة سوق محلى ضخم، وتمثل أهمية كبيرة لليابان.

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