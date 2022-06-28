روسيا: مجلس الأمن تحول إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائى المزيف للغرب

كتب أحمد عرفة

قالت آنا يفستيغنييفا، نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن تحول إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، أنه وفقا لبعض الروايات، على سبيل المثال، في أوكرانيا، وصل الأمر إلى حد السخافة، لقد تحول مجلس الأمن إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف من الدول الغربية، علاوة على ذلك، فإن رأي الغرب يعرض بشكل مسبق وكأنه الوحيد الصائب.

وحذرت نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، من أن هذا النهج المدمر يؤدي بشكل متزايد إلى انقسام أعضاء مجلس الأمن.