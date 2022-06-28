روسيا: المفوضية الأوروبية لا ترغب في حل قضية ترانزيت الحمولات إلى مقاطعة كالينينجراد

كتب أحمد عرفة

قال القائم الروسي في ليتوانيا سيرجي ريابوكون إن المفوضية الأوروبية لا ترغب في حل قضية ترانزيت الحمولات إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية عبر ليتوانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف القائم الروسي في ليتوانيا أن المفوضية الأوروبية تتصرف الآن كأنها لا ترغب في تسوية هذه القضية، موضحا أن القيادة الليتوانية تتصرف كأن كل شيء مسموح لها.

ولفت القائم الروسي في ليتوانيا إلى أن الاتحاد الأوروبي والزملاء وراء المحيط ربما يحتاجون إلى مثل هؤلاء اللاعبين، الذين يعارضون كل شيء دائما، وهم اختاروا ليتوانيا لأداء هذا الدور، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية لم تبد أي رد فعل على خطوات ليتوانيا غير المقبولة للحد من ترانزيت الحمولات إلى كالينينجراد.