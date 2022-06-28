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روسيا: أى محاولة للاعتداء على القرم الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد بلادنا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:14 ص
روسيا: أى محاولة للاعتداء على القرم الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد بلادنا مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى مدفيديف أن أى محاولة للاعتداء على القرم الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا فعلت ذلك دولة بالناتو سيؤدى هذا إلى حرب عالمية ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى إن أى محاولة للاعتداء على القرم هى إعلان حرب ضد بلادنا، وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو فى الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسى، وستكون حربا عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى.

 

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي: حتى بدون السويد وفنلندا فإن الناتو قريب من حدودنا، وسيكون لنا خطوات مجابهة على انضمام السويد وفنلندا للناتو، فإن توسع الحلف فى هذه الحالة سيؤدى إلى زيادة مسافة حدوده البرية مع روسيا أكثر من الضعف، ما يتوجب علينا تعزيز حدودنا.

 

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى إلى أن الوضع غير النووى لبحر البلطيق سيصبح شيئا من الماضى، وسيزداد تجمع القوات البرية والبحرية فى الاتجاهات الشمالية بشكل خطير.


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