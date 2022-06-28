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رغم اعتراض البيت الأبيض على قرار المحكمة.. 33% من الأمريكيات يؤيدن تجريم الإجهاض

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:49 م
رغم اعتراض البيت الأبيض على قرار المحكمة.. 33% من الأمريكيات يؤيدن تجريم الإجهاض مظاهرات بسبب الاجهاض
كتبت: نهال أبو السعود

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أثار قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض جدل بين الأمريكيين بين مؤيد ومعارض وعلى الرغم من اعتراض البيت الأبيض، كشف استطلاع جرته شبكة سي بي إس نيوز في أعقاب قرار المحكمة العليا ان معظم الامريكيون لا يوافقون على الغاء حكم قضية رو ضد وايد بينما يوافق البعض.

 

ووفقا للتقرير غالبية 59% من البالغين في الولايات المتحدة لا يوافقون بينما يوافق 41% مع يوافقون وأكثر من النصف (52% يصفون القرار بأنه خطوة إلى الوراء بالنسبة لأمريكا، مع 31% يصفونه بأنه خطوة إلى الأمام و17% يقولون إنه ليس كذلك.

 

من بين النساء ، عارضه ثلثاهم 67% مع موافقة 33% فقط. تقول أغلبية 56% من النساء إن القرار سيجعل حياة معظم النساء الأميركيات أسوأ.

 

كما تقول أغلبية 58% من الأمريكيين إنهم يفضلون قانونًا فيدراليًا يجعل الإجهاض قانونيًا على الصعيد الوطني، بينما سيعارض ذلك 42% ويقول 64% إنهم يرغبون في أن يكون الإجهاض في ولاياتهم قانونيًا في معظم الحالات أو جميعها.

 

يقول معظم الأمريكيين الآن إنهم يعتقدون أنه من المحتمل إلى حد ما على الأقل أن تنهي المحكمة العليا في نهاية المطاف أو تحد من زواج المثليين (57% والوصول إلى وسائل منع الحمل ووسائل منع الحمل (55% و33% فقط قالوا إنهم يتمتعون بقدر كبير أو كثير من الثقة في المحكمة العليا، مع 23% قالوا إن لديهم بعض الثقة فقط و 44% أن لديهم ثقة قليلة جدًا في المحكمة العليا.

 

 


البيت الأبيض

المحكمة العليا

الحق في الإجهاض

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