رئيس وزراء بريطانيا: القادة الغربيون يعكفون على حل أزمة احتجاز القمح بأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أن القادة الغربيين يعملون على خطة لتحرير ملايين الأطنان من القمح المحتجز في أوكرانيا.
وردا على سؤال الصحفيين قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبعة اليوم حول ما يمكن فعله لحل المشكلة، قال جونسون إن المسوؤلين يحاولون التوصل إلى حل مناسب لهذه الأزمة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وجاءت التصريحات قبيل اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.
يذكر أن كميات ضخمة من القمح والذرة وغيرها من الحبوب لا زالت محتجزة في أوكرانيا ، التي تعد من أكبر الدول المصدرة لهذه المحاصيل في العالم ، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية.
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