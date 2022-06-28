اليوم السابع
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رئيس مياه البحيرة يتابع نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:22 م
رئيس مياه البحيرة يتابع نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة نسب تنفيذ مشروعات الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على معوقات التنفيذ والتنسيق اللازم لسرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقا للمخطط الزمنى، وذلك للقرى المستهدفة بالمشروع بمراكز دمنهور، أبوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، أبوالمطامير، وادى النطرون.
 
وجاء ذلك أثناء عقد اجتماع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة بالشركات المنفذة بحضور رؤساء القطاعات ووحدة حياة كريمة بالشركة.
 
وأصدر "نشأت " تعليماته بسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.
 
 ويذكر أن محافظة البحيرة تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى  6 مراكز فى المرحله الثانيه "دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - ابو المطامير - ابو حمص - وادى النطرون " بإجمالى مستهدف (236) قرية.
 
 

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