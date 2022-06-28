رئيس جامعة أسيوط: حماية الطالبات داخل الحرم الجامعى على رأس مهام عملنا

أسيوط- هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن متابعته الشخصية لما تم تداوله أمس فى بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن محاولة طالب بالجامعة تهديد إحدى الطالبات ما استدعى تقديم الطالبة بلاغاً رسمياً تتهمه فيه بمحاولة تهديدها بالقتل لرفضها الزواج منه فى قسم شرطة أول، والتى أحالت الأمر للنيابة وأخذت تعهداً على الطالب بعدم التعرض.

وأكد رئيس جامعة أسيوط فى تصريحات له، أن إدارة الجامعة قامت بالتدخل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطالبة، مشيراً إلى أن أمن وحماية الطالبات داخل الحرم الجامعى وتوفير بيئة آمنة لهم ضمن أولويات إدارة الجامعة وعلى رأس مهام عملها، مؤكداً على تصديه لأى محاولة عنف أو تجاوز تصدر من أى فرد داخل الجامعة أى كان موقعه تهدد الطالبات أو تعرضهم لمحاولة ابتزاز أو ضغط نفسى أو عصبى.

ومن جانبه، أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، اجتماعه مع الطالب والطالبة فى وجود أهليتهم واتخاذ تعهد على الطالب بعدم التعرض لزميلته، كما تم إخضاع الطالب للكشف النفسى للتأكد من سلامة قواه النفسية والعصبية، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية بالجامعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، مشيراً إلى أن الإلتزام بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم من الركائز الأساسية للطالب الجامعى داخل الجامعة وهى من القيم التى تحرص إدارة الجامعة على تعزيزها وترسيخها داخل شخصية الطلبة والطالبات.