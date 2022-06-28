نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الدراسات العليا بمعهد بحوث البيولوجيا الجزيئية

أسيوط -هيثم البدري

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لصالات امتحانات معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا "دكتوراه - ماجستير - دبلوم"، وذلك بحضور الدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة المعهد، والدكتور عمرو عبد الفتاح وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد.



وأكد الدكتور المنشاوي على اعتزازه وتقديره للمعهد الذي يعد معهداً بحثياً رائداً لما له من دور كبير في تطوير البحث العلمي بالجامعة مشيراً إلى الدعم الكامل من إدارة الجامعة للمعهد لتوفير أفضل مناخ علمي وبحثي لطلاب الدراسات العليا في أحد المجالات العلمية الحديثة والواعدة في الجامعة، مشيدا بالالتزام التام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ علي سلامة الطلاب.



وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة أسماء عبد الناصر، أن أعمال امتحانات طلاب الدراسات العليا، تضمنت أداء 56 طالب دراسات عليا ما بين 36 طالب ماجستير، و4 دكتوراه، و16 دبلوم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في مختلف التخصصات بأقسام المعهد الثلاثة وهي أقسام الإحصاء الحيوي والمعلوماتية الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية، والبيوتكنولوجيا التطبيقية.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (1)



جانب من جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (2)



جانب من جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (3)



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (1)



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (2)



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (3)



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (4)



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط (5)



