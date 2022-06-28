رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تقديره لجهد الدبلوماسيين بالخارج

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تقديره لكل جهد يقوم به الدبلوماسيون اللبنانيون بالخارج في خدمة المواطنين المغتربين ودعم علاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها.



جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نفى فيه ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكلام منسوب إلى دولة الرئيس يتناول أوضاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الدبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج.



وشدد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، على أن الكلام المنسوب لميقاتي ملفق ولا أساس له من الصحة، موضحًا أنه يسعى مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب والأجور المستحقة لهم.