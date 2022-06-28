اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:18 م
أكرم القصاص
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رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تقديره لجهد الدبلوماسيين بالخارج

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:15 م
رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تقديره لجهد الدبلوماسيين بالخارج رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى
أ ش أ

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تقديره لكل جهد يقوم به الدبلوماسيون اللبنانيون بالخارج في خدمة المواطنين المغتربين ودعم علاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها.


جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نفى فيه ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكلام منسوب إلى دولة الرئيس يتناول أوضاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الدبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج.


وشدد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، على أن الكلام المنسوب لميقاتي ملفق ولا أساس له من الصحة، موضحًا أنه يسعى مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب والأجور المستحقة لهم.


لبنان

نجيب ميقاتي

الحكومة اللبنانية

الدبلوماسيون اللبنانيون



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