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دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بعد تفتيشهم استعدادا لامتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:24 ص
دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بعد تفتيشهم استعدادا لامتحان اللغة الثانية طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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سمحت لجان سير امتحانات الثانوية العامة للطلاب بدخول اللجان بعد إجراء تفتيش لهم باستخدام العصا الإلكترونية، استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، الذى يبدأ فى التاسعة صباحا، ونبهت اللجان على الطلاب بتسليم أى أجهزة محمولة على بوابة اللجنة وعدم الدخول بها أو أى وسيلة إلكترونية غير مسموح بها، حيث حذرت اللجان الطلاب من تصوير الأسئلة أو الأجوبة ونشرها على صفحات الغش، كما طالبتهم بالابتعاد عن أى محاولة غش.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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