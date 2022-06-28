التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية

كتب محمود طه حسين

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت مصادر مسئولة أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.