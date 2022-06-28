اليوم السابع
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خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يعزيان العاهل الأردنى فى ضحايا حادث العقبة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:38 م
خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يعزيان العاهل الأردنى فى ضحايا حادث العقبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ.ش.أ

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، اليوم الثلاثاء، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ضحايا حادث تسرب غاز في ميناء العقبة.

وقال خادم الحرمين الشريفين - في البرقية، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - "علمنا بنبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب الأردن أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة مماثلة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

 


السعودية

ميناء العقبة

تسرب غاز

الاردن

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