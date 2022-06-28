حبس شقيقين ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات قبل ترويجها بمنطقة البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، حبس عاطل وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .