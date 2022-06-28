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جروبات الغش تنشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بعد بدء اللجنة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:29 ص
جروبات الغش تنشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بعد بدء اللجنة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غرفة عمليات الوزارة تتتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة إذا تبين أن الأسئلة المتداولة هى للامتحان الحقيقى.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية حيث حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من محاولات الغش، مشددة على أنه سيتم التصدى لها بكل حسم، فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت مصادر مسئولة أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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