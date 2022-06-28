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توافد طلاب الثانوية على لجان طبرى الحجاز لأداء امتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:38 ص
توافد طلاب الثانوية على لجان طبرى الحجاز لأداء امتحان اللغة الثانية توافد الطلاب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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توافد، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى رابع أيام ماراثون الثانوية العامة.
 
وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة لتأمين دخول الطلاب وسط إجراءات احترازية والتشديد على الطلاب الدخول بالكمامة.
 
ويؤدى، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تشمل اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، ويبدأ الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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