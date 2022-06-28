تموين الأقصر تستعد لعيد الأضحى بمعرض للسلع والملابس وضخ خراف حية ولحوم متنوعة.. صور

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، وذلك على النحو التالي:- (الخراف الحيه عدد 50 خمسون رأس خراف حية بسعر 90 جنيه الكيلو قائم والمقرر عرضها بفرع الشركة رمسيس المميكن بشارع يوسف حسن كدفعة اولى)، حيث أن اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيه الكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 85 جنيه الكيلو، واللحوم المبردة الضاني بسعر 140 جنيه الكيلو، واللحوم الضاني المجمد بسعر 130 للكيلو، موضحاً أنه يتم تعزيز جميع الارصدة من السلع الإستراتيجية واللحوم خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه جارى الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" وإستمراراً لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، مؤكداً على أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.

معرض للسلع الغذائية والملابس (1)



معرض للسلع الغذائية والملابس (2)



معرض للسلع الغذائية والملابس (3)



معرض للسلع الغذائية والملابس (4)



معرض للسلع الغذائية والملابس (5)



معرض للسلع الغذائية والملابس (6)