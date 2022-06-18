اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 08:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم دمياط" تستقبل رؤساء لجان ومراقبى وملاحظى امتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 05:35 م
"تعليم دمياط" تستقبل رؤساء لجان ومراقبى وملاحظى امتحانات الثانوية العامة جانب من الاستراحات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.

 

وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 32 استراحة للمعلمين منها 12 استراحة خاصة بالسيدات من مراقبى الثانوية العامة؛ للعام الدراسى الحالى 2022، تجهيزا على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

 

وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم" أنه شكلت لجنة برئاسة أحمد السؤالى مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى للعمل على تجهيز الاستراحات بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها إعدادا جيداً بما يليق بالمعلم، لافتاً إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، وتوفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من كهرباء وإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين، وتم الانتهاء من تجهيزها تماما ومستعدة لاستقبال المشاركين.

 

 

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (5)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (5)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (6)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (6)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (7)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (7)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (1)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (1)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (2)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (2)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (3)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (3)

 

تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (4)
تجهيزات الاستراحات بالثانوية العامة (4)

 

 


دمياط

اخبار دمياط

امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

مدير "تعليم دمياط" يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 04:46 م

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل أيام من انطلاق الاختبارات

السبت، 18 يونيو 2022 03:39 م

دليلك للحصول على الدرجة الكاملة فى مادة الإحصاء.. مراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة بأسهل شرح.. وأهم النقاط والمسائل المتوقعة وطرق الحل النموذجية فى كبسولة مكثفة.. فيديو

السبت، 18 يونيو 2022 03:00 م

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. الإثنين المقبل المواد غير المضافة للمجموع

السبت، 18 يونيو 2022 02:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة