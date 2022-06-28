تجهيز فروع جديدة لأندية السكان بمراكز الشباب بالأقصر.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تجهز وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب فروع جديدة لأندية السكان بمراكز شباب محافظة الأقصر، وذلك فى ضوء تفعيل أهداف التنمية المستدامة والتي تسعى من خلالها الدولة ممثلة في وزارة الشباب الرياضة للحد من الفقر والجهل والتميز والعنصرية وقضايا البيئة.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) ، على أن يتم إمداد كل مركز بعدد مقاعد ومراوح وكل ما يلزم من ادوات لعمل هذه الاندية، حيث أن الفروع التى يتم تجهيزات تشمل ما يلي:- (المريس - الضبعية- البعيرات-القرنة- نجع قباح-الرضوانية-الحبيل- نجوع الزناقطة- المنشأة العماري - الاتحاد- الزينية قبلي – العشي).

ويؤكد صلاح رشوان، أن أندية السكان هي أندية داخل مراكز الشباب برعاية إدارة الشباب بالمديرية، وهي جزء من مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر بتنسيق وتعاون مع وزارة الشباب ومؤسسة اتجاه، ويستهدف تنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية، ويتم من خلاله التوعية بقضايا السكان ومن ثم يستطيع الشباب بالنادي التعبير عن مهاراتهم وقدراتهم ونقل المعلومات المتعلقة بقضايا السكان لزملائهم وذويهم باستخدام تقنيات ترفيهية تعليمية ورياضية وفنية لتنفيذ عدد من العروض المسرحية والأغاني التفاعلية، تتضمن رسائل للقضايا التي يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان كتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب، وتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام المديريه، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب ،وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وأشراف علاء عبد الحفيظ أحمد منسق أندية السكان بالأقصر.



تفاصيل تجهيز فروع جديدة لإندية السكان بمراكز الشباب بالأقصر