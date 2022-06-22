شباب ورياضة الأقصر تحصد مراكز متقدمة فى ختام أنشطة "مراكز شباب مصر"

الأقصر – أحمد مرعى

حصد شباب محافظة الأقصر، مراكز متقدمة فى ختام الأنشطة بمراكز شباب مصر، فى ختام الأنشطة مراكز شباب مصر والمقام تحت شعار "مراكز شباب من أجل جمهورية جديدة"، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.



وتم خلال الحفل الختامي تكريم فريق مركز شباب المدامود الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في خماسى كرة القدم ببطولة إتحاد شباب مصر، وكذلك تكريم شابان من الأقصر حصلا علي اول بطولة رسمية للبلاستيشن "فيفا 22"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وهم محمد رجب وحسين عاطف الحاصلين على كأس البطولة، وذلك برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر، وتحت إشراف كابتن على أبو المجد وكابتن أحمد محمود علي، ومدير فرع إتحاد شباب مصر بالأقصر حماده مدني.



حضر الفعاليات الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والنائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتورة ميرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة، رفعت السباعي، أسامه صقر، الدكتور محمد سليمان، الدكتور عمر وكوك، الدكتور أحمد الديب، والدكتور محمد ندا، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد،



ومن الجدير بالذكر أن الملتقي شارك فيه محافظات"الأقصر، القليوبية، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الاسكندرية، الدقهلية"، وتضم مشاركين من مراكز الشباب المصعدين والفائزين على مستوى الجمهورية فى الألعاب والأنشطة والفاعليات المختلفة المنفذة خلال العام في المنافسات" الرياضية، الثقافية، الفنية، الكشفية، أندية الفتاة والمرأة، والألعاب الإلكترونية.