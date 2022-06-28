بيلاروسيا : سداد مستحقات سندات اليورو بالروبل

كتب أحمد عرفة

أعلنت بيلاروسيا أنها ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون بموجب سندات اليورو بالروبل البيلاروسي، وتم اعتماد هذا القرار من قبل الحكومة والبنك الوطني للبلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت بيلاروسيا: سيتم تنفيذ التزامات الديون على الأوراق المالية الحكومية الموضوعة في الأسواق المالية الأجنبية بالروبل البيلاروسي بسعر البنك الوطني في تاريخ السداد.

وأوضحت بيلاروسيا أن هذا الإجراء قسريا، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة وكيل الدفع والمشاركين الآخرين في نظام التسوية والمقاصة الدولي على ضمان اكتمال وتوقيت تحويل الأموال إلى جميع حاملي سندات اليورو، وهذا تؤكده حقائق عدم استلام أصحاب الأفراد لدخل الكوبون في سندات اليورو، التي حولتها وزارة المالية في فبراير من هذا العام.