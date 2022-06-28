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بسبب أعمال تعديل خط غاز.. "تاون جاس" لسكان الزمالك: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:38 م
بسبب أعمال تعديل خط غاز.. "تاون جاس" لسكان الزمالك: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غاز طبيعى - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن استمرار أعمال تعديل خط غاز متعارض مع أعمال مترو الأنفاق الزمالك بالشوارع "البرازيل، أحمد حشمت، إسماعيل محمد"، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، وحتى الانتهاء من الأعمال.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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