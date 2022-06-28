الناتو: قادة الحلف سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف غدا الأربعاء

كتب أحمد عرفة

قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسى، الناتو، إن الحلف حصل على تعهدات من فنلندا، والسويد، لضمان تعزيز الأمن في أوروبا .

وأضاف أمين عام حلف شمال الأطلسى، خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيحصل على المزيد من الناتو على حدوده.

وتابع، كان هناك حاجة للاجتماع بين القادة لاتمام الاتفاق على دعم انضمام فنلندا والسويد.

وقال: توصلنا مع فنلندا والسويد إلى حلول جيدة، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز من قوة الحلف، وأضاف أمين عام حلف شمال الأطلسى،: قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف الأربعاء.