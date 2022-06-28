اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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الموافقة بالقراءة الأولى على مشروع حل الكنيست الإسرائيلي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:04 م
الموافقة بالقراءة الأولى على مشروع حل الكنيست الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان )، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى، والذهاب إلى انتخابات جديدة، ستجرى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبلين.

 

وصوت لصالح مشروع القانون 53 من أعضاء الكنيست ممن تواجدوا داخل القاعة، حيث لم يكن هناك مُعارضة للقانون ولا امتناع عن التصويت، وستستمر المداولات في وقت لاحق اليوم للتصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. 


ومن المتوقع أن يتم التصويت نهائيًا على مشروع القانون الذي يقضي بحل الكنيست الـ24، غدًا، فيما تستمر المشاورات بين الائتلاف والمعارضة بشأن الموعد النهائي للانتخابات. 

 


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