الليبية للنفط تبحث أوجه التعاون مع بتروجيت للمشاركة فى تنفيذ المشروعات بليبيا

كتبت -مروة الغول

عقد اجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس بين المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بحضور مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة ونجمي كريم مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الليبية مع المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمسئولين بالشركة لبحث أوجه التعاون والتأكيد على حرص شركة بتروجت على المشاركة في تنفيذ المشروعات البترولية بدولة ليبيا خلال الفترة القادمة وخاصة مشروعات صيانة وانشاء المستودعات وخطوط الانابيب ومحطات معالجة الخام والغاز والمنصات البحرية بالحقول المختلفة.

كما تم بحث امكانية استغلال ورش شركة بتروجت المؤهلة باعلى الشهادات الفنية العالمية لخدمة كافة احتياجات قطاع النفط الليبي من المعدات الاستاتيكية المختلفة.

وأعرب السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا عن كامل تقديره لدور شركة بتروجت وانجازاتها الكبيرة في ليبيا خلال الفترة الماضية واكد علي رغبة الموسسة في الاستعانة بخبرات بتروجت الكبيرة خلال الفترة القادمة.