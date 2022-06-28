الكرملين: الهجوم على أوكرانيا سينتهى فور استسلام كييف

كتب: أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا للخطة المرسومة، مضيفا أنها يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها.

وحول ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ "لا".

وقال بيسكوف وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "إننا نستند إلى تصريحات رئيسنا فلاديمير بوتين بأن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الطقس البارد، قال بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، فنحن بحاجة إلى أمر لكتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية".