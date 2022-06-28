"القمزى" يطلق مشروع "SeaZen" على مساحة 204 أفدنة فى الساحل الشمالى

تقرير خاص

زيدان: "نخطط لأن يصبح المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً نغير به ثقافة الإقامة فى الساحل"عبد الله القمزى: "حققنا العديد من الانجازات فى السوق المصرية من خلال مشروعاتنا التى جمعت بين الفخامة والروعة"

أعلنت شركة القمزي- مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI developments عن إطلاق مشروعها "SeaZen" فى الساحل الشمالى على مساحة 204 فدان فى الكيلو 170 طريق الضبعة، وباستثمارات تبلغ 14مليار جنيه، ومن المقرر البدء فى أعمال الانشاءات فى شهر أكتوبر القادم على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2025.

يضم مشروع "SeaZen 2000 وحدة سكنية، وتتنوع الشاليهات والفيلات من حيث المساحة، والتى تتكون من غرفتين، وثلاث غرف، وأربعة غرف كاملة التشطيب وتنفرد بأنها مزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكيف.

ومن جانبه، قال السيد عبد الله القمزى رئيس مجلس إدارة مجموعة القمزى الإماراتية والشريك فى مشاريع الشركة بمصر: " حققنا العديد من الانجازات والنجاحات فى السوق المصرية من خلال مشروعاتنا العقارية منذ فترة تواجدنا الممتدة لنحو 12 عاما، والتى تميزت بالجمع بين الفخامة والروعة، لتلبى كافة احتياجات عملاءنا ولتفوق تطلعاتهم بمستوى معيشى طالما حلموا بتحقيقه".

وأضاف: "استمراراً لهذا التوجه، نؤكد حرصنا على الاستمرار فى التواجد فى السوق بقوة، وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الكبرى التى تتوافق مع استراتيجيتنا التوسعية فى المرحلة المقبلة".

وعن المشروع، كشف السيد ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر عن انتهاء الشركة من اجراءات تخصيص أرض مشروع "SeaZen" من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 204 أفدنة، فى منطقة الساحل الشمالى بمدينة الضبعة بواجهة تمتد لأكثر من 690 متر على شاطئ البحر الابيض المتوسط، وتم أخذ الموافقات النهائية الخاصة بالمشروع.

وقال السيد زيدان: "اليوم تمتد مسيرة نجاحاتنا، بالإعلان عن اطلاق مشروع "SeaZen"، الذى نخطط لأن يصبح مجتمعاً سكنياً متكاملاً، وذلك بأن نوفر تجربة رائعة لعملائنا، نستطيع بها أن نغير ثقافة الإقامة فى الساحل والتى كانت تقتصر على شهرين فقط فى السنة، وهو ما يترتب عليه هجرهم للوحدات السكنية لفترات طويلة، ولذلك نسعى لتقديم خدمات تضمن استمرار تواجد مالكى الوحدات لفترات تصل إلى 5 أشهر داخل التجمع العمرانى الجديد، ومن ثم حرصنا على وجود الأنشطة المتعددة والمتنوعة والتى تناسب كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تستغرقان نحو 4 سنوات، كما يوفر المشروع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير المباشرة.

وأوضح زيدان: "وسعيا لتحقيق التميز والتفرد، تعاوننا مع أكبر الاستشاريين الهندسيين فى مصر والشرق الأوسط، وقمنا بإسناد الأعمال الانشائية ووضع التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع إلى شركة DMA، التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات كبيرة فى مشروعات الساحل الشمالى وكبرى الشركات القائمة على اعمال اللاند سكيب فى المشروع شركة OKOPLAN كما اكتمل سعينا بالاستعانة بشركة INVERSION لاستشارات التطوير ودراسات السوق

ونوه رئيس مجلس ادارة الشركة إلى أن الفرص الاستثمارية فى مصر واعدة، خاصة بعد النمو الذى حققه القطاع العقارى فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة.

كما قام المهندس محمد دياب رئيس مجلس إدارة شركة INVERSIONلاستشارات التطوير ودراسات السوق ، باستعراض مزايا مشروع "SeaZen" الذى يجمع ما بين الطبيعة الخلابة والراحة والاستجمام والمتعة والإثارة فى مكان واحد. وأضاف قائلا: " يتميز مشروع "SeaZen" بموقعه المتميز حيث يبعد عن القاهرة 3 ساعات، 5 دقائق لمدينة الضبعة الساحل الشمالى ، 10 دقائق لمطار العلمين الدولي، 20 دقيقة لسيدى عبد الرحمن، و35 دقيقة للعلمين. كما يتميز بطبيعة الأرض المتدرجة، التى شجعتنا على تقديم تصميمات مبتكرة وخدمات تبرز جمال وروعة المكان، حيث يمتد شاطئ القرية الشمالى لأكثر من 690 متر وطول 200 متر، وتمثل المساحات الخضراء أكثر من 87٪ من المشروع، كما تم تصميم الشاليهات والفيلات بحيث تقام على ارتفاعات متدرجة تبدأ من صفر إلى ارتفاع 45 متر فوق مستوى سطح البحر، وبما يسمح لنحو 90% من الشاليهات من رؤية البحر مباشرة". ولإن الراحة والاستجمام هما عنوان هذا المشروع، يشير المهندس محمد دياب إلى تواجدعدد (3) Club Houses تناسب مختلفة الأعمار والاحتياجات فى المشروع، وثلاثة حمامات سباحة مياه ساخنة، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية يصل ارتفاع الموجة الى 3 متر والذى يعتبر الاول من نوعه فى الساحل الشمالى وسيتم افتتاحه فى صيف 2024.

تأسست شركة القمزي- مصر للتطوير العقارى فى عام 2010 وتدمج الشركة بين خبرات الشريكين والمتمثلة فى خبرة الجانب الإماراتى فى مجال النقل والمقاولات والبنية التحتية، والكفاءة المشهودة للشريك المصرى فى مجال المقاولات، مما أثرى نشاطات الشركة فى كافة مجالات تنمية وتطوير العقارات.



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إطلاق مشروع SeaZen (3)



إطلاق مشروع SeaZen (4)



إطلاق مشروع SeaZen (5)



إطلاق مشروع SeaZen (6)



إطلاق مشروع SeaZen (7)