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الفرنساوى سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:14 م
الفرنساوى سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله أجواء خروج طلبة الثانوية العامة من المدارس، عقب نهاية امتحانات اليوم الثلاثاء، حيث أدي الطلبة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية بـ80 لجنة فى 12 إدارة تعليمية.
 
 
وعبرت الطالبات بمدرسة الشهيد هشام بركات عن سعادتهن البالغة من مستوى امتحان اللغة الفرنسية، والمكون من 33 سؤالا جاءت في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الاجزاء للطالب المتفوقين.
 
وقالت عبير كامل خضر، إن امتحان اللغة الفرنسية كان سلسا وسهلا ولم تواجه أية صعوبات خلال الإجابة على الأسئلة، بخلاف بعض الأجزاء التي كانت صعبة.
 
وأضافت غاده محمد عامر" الحمد لله امتحان اللغة الفرنسية سهل جدا والوقت كان كافي، وبعتبره مصالحه لنا لصعوبة اللغة العربية، ونتمنى أن تكون الامتحانات المقبلة سهلة".
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الطلاب والطلاب والمشاركين في الامتخانات، وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.
 
ومن جانبه أوضح محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.
 
وأشار، إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات" وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.
 
 
 

 


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