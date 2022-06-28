الصحة: تقديم 58 مليونا و900 ألف خدمة طبية ضمن المرحلة الأولى بـ حياة كريمة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 مليونا و900 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات لأهالى محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصرى تحت شعار "حياة كريمة".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الخدمات الطبية استفاد منها 24 مليونا و100 ألف مواطن بـ626 قرية على مستوى 20 محافظة، وذلك من خلال مختلف قطاعات الوزارة وبالتنسيق مع وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

ولفت عبد الغفار إلى تقديم الخدمات الطبية بقرى "حياة كريمة" المرحلة الأولى من خلال 1460 منشأة طبية، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق، في ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الصحي بالأماكن المستهدفة.

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والمدير التنفيذى لبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، إن الخدمات المقدمة للأهالي تمت بالتعاون بين قطاعات (الطب العلاجي، الطب الوقائي، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض).

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق أن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين شملت 26 خدمة قدمها قطاع الرعاية الصحية والتمريض لـ 27 مليون و202 ألف و495 مواطنًا، و6 خدمات بتنظيم الأسرة استفاد منها 10 ملايين و536 ألف و670 مواطنًا، بالإضافة إلى 7 خدمات وفرتها القوافل بقطاع الطب العلاجي استفاد منها 630 ألف و288 مواطنًا، فضلاً عن 20 خدمة قدمها قطاع الطب العلاجي استفاد منها 20 مليون و378 ألف و327 مواطنًا.