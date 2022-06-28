الشرقية تشكل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك

الشرقية - إيمان مهنى

شكل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال أجازه عيد الأضحي المبارك والتعامل معها بشكل سليم.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام، واللواء السعيد عيد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية , والمستشار العسكرى للمحافظة ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وذلك بقاعه الاجتماعات بالديوان العام.



أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضه حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك.



كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها حيث تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين، مؤكدا علي تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال أجازه عيد الأضحى المبارك وكذلك رفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازه العيد.



وخلال الاجتماع طالب محافظ الشرقية وكيل وزارة الأوقاف بإعداد تقرير موضح به المساجد والساحات الملحقة بها والمخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ليكلف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.



كما وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري برفع حالة الطوارئ بالمديرية والإستعداد الجيد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وفتح المجازر الحكومية خلال أيام العيد لذبح الاضاحي بالمجان والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية حتي يتم الذبح طبقا للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية بالإضافة الي تكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.