السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بابتزاز مريضة بالسرطان فى الغربية

أصدرت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، في القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وغرامة 100 ألف جنيه عن الاتهامات جميعا.

وكانت محكمة طنطا الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية ، قررت الأسبوع الماضي تأجيل محاكمة طالب جامعي والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم وابنتها مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، لجلسة اليوم للنطق بالحكم.