اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:09 م
أكرم القصاص
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الجيش الأمريكى يستهدف قياديًا بجماعة "حراس الدين" فى سوريا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:10 م
الجيش الأمريكى يستهدف قياديًا بجماعة "حراس الدين" فى سوريا الجيش الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت قيادياً في "حراس الدين" الجماعة المقربة من تنظيم القاعدة.

 

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه "تم تنفيذ ضربة جوية في محافظة إدلب بسوريا استهدفت "أبو حمزة اليمني" أحد كبار قادة حراس الدين وهو تنظيم إرهابي متحالف مع القاعدة".


وأضافت أن "أبو حمزة اليمني كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة"، مؤكدة أنه لا توجد مؤشرات على إصابة أي مدني في الغارة، مشيرة إلى أن "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات ضد مواطنين أمريكيين، وضد شركائنا وضد المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".


وتعد هذه العملية الثانية التي تنفذها القوات الأمريكية خلال الشهر الجاري ضد مسؤول إرهابى كبير في سوريا.

 


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سوريا

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