اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:50 م
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البورصة المصرية تواصل الخسائر بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يفقد 3.7 مليار جنيه

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:50 م
البورصة المصرية تواصل الخسائر بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يفقد 3.7 مليار جنيه البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 9179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11232 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة.
 

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