اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:05 ص
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى: من المرجح حدوث اضطراب خطير فى إمدادات الغاز الروسية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:00 ص
الاتحاد الأوروبى: من المرجح حدوث اضطراب خطير فى إمدادات الغاز الروسية الغاز الروسى
اش ا

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قالت رئيسة قطاع الطاقة بالاتحاد الأوروبى كادرى سيمسون، أنه من المرجح حدوث "اضطراب خطير" فى إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن سيمسون حثّت الدول على الاستعداد لمواجهة هذا التطور، قائلة: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أدركنا أنه من الممكن حدوث اضطراب خطير للغاية، ويبدو الأمر الآن مرجحاً".


وأضافت المسئولة الأوروبية: "لقد قمنا بالكثير من العمل المهم للاستعداد لذلك"، موضحة أنه حان الوقت الآن لتكثيف ذلك العمل.


الاتحاد الاوروبى

الغاز الروسى

الحرب الروسية

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